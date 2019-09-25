Фотографу пришлось работать лежа: в сети едко высмеяли фото Путина с Мадуро

Президента России Владимира Путина высмеяли на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро из-за его роста.

Соответствующее фото выложил политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Сегодня (25 сентября, - прим. ред.) Путин встречался в Кремле с президентом Венесуэлы Мадуро. Официальную фотку фотограф делал, пожалуй, лежа - и все равно не дотянул Путина до уровня Мадуро", - написал он, подчеркнув тот факт, что рост венесуэльского лидера 190 сантиметров, а рост Путина на несколько десятков сантиметров меньше.

Отметим, в среду, 25 сентября, в Кремле проходила встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, прибывшего с визитом накануне. Во время переговоров Путин подчеркнул, что признает легитимность власти Мадуро.

Напомним, как сообщал "Апостроф", рост Путина не впервые становится поводом для насмешек. Так, ранее сети повеселило забавное видео с Путиным, на котором для "удлинения" российского гаранта использовалась специальная обувь.