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Разговор двух идиотов: сеть в истерике из-за "кремлевского хокку" Путина и Медведева

понедельник, 30 сентября 2019, 19:56
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Диалог о прохладной погоде между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым вызвал бурную реакцию в сети.

Видео разговора руководителей российского государства опубликовал в Twitter пропагандист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Реплики о похолодании и выпавшем снеге, которыми обменялись в коридоре Кремля Путин и Медведев, вызвали большое количество едких комментариев.

"Кремлевские хокку. Ждем летней серии. Медведев: Жарко стало везде! Путин: Потеплело. Медведев: Лето просто! Путин: Солнце взошло", - немедленно отреагировали в сети.

Несущественная тема разговора, который был обнародован, и позы Путина и Медведева, обращенных спиной к зрителю, вызвали волну возмущения. "Больше не о чем говорить", "Это должен быть коридор Гаагского трибунала", "Показательно, каким местом они обращены к народу...", "Да прохладно, пора покрышки жечь", "Сдержанный, но насыщенный смыслом диалог двух несомненных гениев современности", "Вот они, самые первые лица самого большого в мире государства. Родился при них и умираю, а они все идут по этому коридору к берлоге. Надо же было мне так не повезти", - пишут пользователи соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", раньше известный карикатурист изобразил самый большой страх Путина.

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