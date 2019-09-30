В России священник залечил до смерти тяжелобольную дочь: суд его простил

В Петербурге суд оправдал местного священника и его жену, которые отказались давать приемной ВИЧ-положительной дочери антиретровирусную терапию, из-за чего та скончалась.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Они обвинялись в преступлениях небольшой тяжести", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что срок давности для таких преступлений составляет два года. Именно столько длилось разбирательство. Ходатайство о прекращении заявила сторона защиты, гособвинитель не стал возражать. Дело слушалось в закрытом режиме.

Отметим, приемная дочь супругов умерла в августе 2017 года. До этого ее увезли в больницу из кабинета врача, и после антиретровирусной терапии ребенку стало лучше. Но дома родители прервали лечение. Они брали ее на попечительство, зная о диагнозе, и лечили "альтернативными методами", а именно БАДами из Германии.

В сети тут же стали обсуждать абсурдное решение суда.

Суд прекратил дело против священника из Петербурга из-за смерти его дочери, которая болела ВИЧ.



Священник знал о диагнозе дочери, но отказывался от лечения из-за религиозных соображенийhttps://t.co/61a44KH52F pic.twitter.com/vQPu16Y8NB — Лентач (@the_lentach) September 30, 2019

Как сообщал "Апостроф", ранее в России байкер-священник устроил смертельное ДТП.