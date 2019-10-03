RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:54
Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места
14:45
В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:56
Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:54
В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:56
Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин странно заговорил о смерти на важном форуме: опубликовано видео

четверг, 03 октября 2019, 21:16
переглянути новину українською

Президент России Владимир Путин удивил странным заявлением о смерти и боге во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло в четверг, 3 октября, в Сочи.

Соответствующее видео с выступлением российского лидера опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?" – задали вопрос Путину. На это он ответил следующее: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, он определит, где нам находится после окончания земного пути".

В сети тут же стали комментировать кадры, припомнив прошлое президента РФ.

"А раньше был членом КПСС ..атеистом ..щас истовый верующий ..предатели и приспособленцы такие", "Верующий ГБист. Он врал КГБ или сейчас народу?" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин стал героем забавной карикатуры с долларом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: