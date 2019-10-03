Путин странно заговорил о смерти на важном форуме: опубликовано видео

Президент России Владимир Путин удивил странным заявлением о смерти и боге во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло в четверг, 3 октября, в Сочи.

Соответствующее видео с выступлением российского лидера опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?" – задали вопрос Путину. На это он ответил следующее: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, он определит, где нам находится после окончания земного пути".

- Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?

Путин: Мы все всегда одинаково близки к Господу, он определит, где нам находится после окончания земного пути pic.twitter.com/3JzxNzoRTT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 3, 2019

В сети тут же стали комментировать кадры, припомнив прошлое президента РФ.

"А раньше был членом КПСС ..атеистом ..щас истовый верующий ..предатели и приспособленцы такие", "Верующий ГБист. Он врал КГБ или сейчас народу?" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин стал героем забавной карикатуры с долларом.