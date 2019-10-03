Россия оконфузилась с испытаниями нового пассажирского лайнера: опубликовано видео

Новый российский самолет МС-21 сломался на испытаниях и экстренно сел в Жуковском Московской области из-за проблем с шасси.

Об этом пишут ряд российских изданий.

Отмечается, что пилотам пришлось посадить лайнер из-за неполадок при испытательном полете. Такую информацию журналистам предоставили в местных экстренных службах.

Собеседник известного российского информационного агентства указал, что у нового самолета не убрались стойки шасси.

При этом другие подконтрольные Кремлю ресурсы заявляют, что "МС-21 сел штатно, но в самолете не сработал датчик выпуска шасси".

Отмечается, что в лайнере сработала сигнализация при посадке, которая свидетельствовала о невыходе стойки шасси. МС-21 выработал все топливо, после чего приземлился, сумев-таки выпустить все стойки шасси. На борту были четыре члена экипажа, ранений из-за экстренной посадки они не получили.

Новый среднемагистральный пассажирский лайнер РФ - МС-21 разрабатывают в корпорации "Иркут". Первый полет он совершил в 2017 году, но после этого были обнаружены серьезные неполадки и разработчики стали отодвигать сроки выпуска. По последним данным, для исправления всех проблем понадобится до 6 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Словакии разбился советский военный самолет МиГ-29, который числился на балансе ВВС страны. Полиция начала расследование причин аварии.