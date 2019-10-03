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Российские военные развращают детей в "Юнармии": всплыли скандальные подробности и фото

четверг, 03 октября 2019, 17:50
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Фото: InformNapalm

В России военные занимаются развращением детей, участвующих в движении "Юнармия", где воспитанников учат избивать протестующих.

Об этом сообщают волонтеры международного сообщества InformNapalm.

Так, в конце сентября в Подмосковье полиция задержала 43-летнего руководителя штаба военно-патриотического движения "Юнармия" Алексея Наавгуста по подозрению в развращении 15-летней школьницы.

Изначально о том, что произошло, догадалась директор школы, в которой учится девятиклассница. Оказалось, что школьница и преподаватель занимались интимом в автомобиле. В полиции Наавгуст дал показания и признал свою вину.

При этом, в Минобороны РФ попытались откреститься от этого случая и заявили якобы Алексей Наавгуст "не имеет отношения к самому военно-патриотическому движению "Юнармия".

Однако, соцсети "Юнармии" говорят о противоположном. Ведь Алексей Наавгуст присутствует на многих фото, в постах этой официальной страницы, а также в посте от 30 мая его поздравляют с днем рождения и указывают его должность, как начальника штаба "Юнармии" Щелковского городского округа.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что российские оккупанты развращают детей в аннексированном Крыму.

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