Задержание в Украине диверсантов Кремля, устроивших резонансные теракты: фото, видео и все детали

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории страны диверсионно-террористическую группу спецслужб РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники поймали семерых участников группы, двое из которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб.

"Сегодня утром был задержан еще один сообщник диверсантов. С начала 2017 года на территорию Украины из России и так называемой ДНР было направлено несколько автономно действующих боевых диверсионных групп российской военной разведки для ликвидации офицеров спецслужб Украины. Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила террористический акт в центре Киева, взорвав автомобиль генерала Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, в результате которого он погиб", - рассказал Председатель СБУ Василий Грицак.

По аналогичному сценарию 4 апреля текущего года в Киеве при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль другого украинского военного разведчика произошел самоподрыв, в результате чего исполнитель, он же руководитель российской диверсионной группы, получил тяжелые телесные повреждения.

СБУ установила личность злоумышленника, им оказался гражданин РФ Комаричев Алексей Анатольевич, который является офицером российской военной разведки. Кроме этого, силовики установили местонахождение и задержали на конспиративной квартире еще одного участника диверсионной группы - российского гражданина Дзортова Тимура Мовлаевича. Он служил в личной охране главы Республики Ингушетия, а в 2015-2017 годах занимал должность заместителя руководителя Администраций Главы Ингушетии.

"Оба задержанных являются гражданами РФ, но для прикрытия террористической деятельности в Украине они получили паспорта Республики Кыргызстан", - отметил глава СБУ.

Сотрудники СБУ собрали неопровержимые доказательства, что оба теракта были профинансированы и осуществлены российскими спецслужбами.

"Это были совместные операции Федеральной Службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Организацию и осуществление обоих обеспечивали одни и те же должностные лица спецслужб", - подчеркнул Грицак.

Оперативники спецслужбы установили, что первую попытку убийства украинского военного контрразведчика Комаричев и Дзортов планировали еще в 2017 году при содействии представителей так называемого МГБ ДНР, в том числе гражданина Украины Шутова Олега Николаевича. Следствием установлено, что именно этот человек заложила взрывное устройство под автомобиль генерала Максима Шаповала.

Службой установлено, что Шутов является сотрудником "Центра специальных операций МГБ ДНР", который возглавляет Василий Евдокимов по прозвищу "Ленин".

"Именно Евдокимов-"Ленин" по заданию российских спецслужб организовал подрыв 31 марта 2017 года автомобиля контрразведчика СБУ полковника Александра Хараберюша в Мариуполе", - напомнил Василий Грицак.

В 2017 году Шутов по заданию спецслужб России непосредственно осуществлял подготовку нового террористического акта, исполнителями которого должны были стать Комаричев и Дзортов. Все время Шутов оставался в Донецке, своими агентами руководил с помощью шифрованной переписки. Оперативники СБУ установили всех членов этой агентурной сети. В результате принятых СБУ мер российские спецслужбы в 2017 году отменили операцию, но не отказались от организации террористического акта. С мая 2018 года подготовку операции по ликвидации офицера украинской разведки осуществлял другой человек. Это - гражданин Российской Федерации Куштов Башир Абдулхамидивич.

Как стало известно СБУ, действия Куштова, Комаричева и Дзортова координировал челок по имени "Рустем" - помощник начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

"Рустем" лично занимался тренировкой обоих исполнителей и принимал решение относительно конкретного времени и способа ликвидации офицера украинских спецслужб, а также сообщил исполнителям о местах скрытого хранения оружия и взрывчатки в Киеве.

"Но настоящим организатором убийств, в результате которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник Департамента контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности РФ", - отметил Председатель СБУ.

В дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев лично контролировал финальную фазу террористических операций, находясь в так называемом "Центре специальных операций МГБ ДНР" в Донецке.

"Правоохранительными органами установлено, что при подготовке теракта сотрудники российской военной разведки беспрепятственно пользовались открытыми базами данных граждан Украины, в том числе системой "Безопасный город" для сбора необходимой информации и организации удаленного наблюдения за выбранными объектами ликвидации", - отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Полученные СБУ планы российских спецслужб свидетельствуют, что их террористическая деятельность не ограничивается Украиной, под угрозой и страны, в частности Евросоюза.

"Спецслужбы РФ в своем подрывной деятельности нарушают все нормы международного права", - подчеркнул Василий Грицак.

Как сообщал "Апостроф", 30 марта сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделения Национальной полиции КОРД задержали находившегося в розыске гражданина Грузии Вано Надирадзе.