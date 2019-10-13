Путин интересно заговорил о трансфере власти в России: в сети дали жесткий ответ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто станет следующим главой Кремля.
Соответствующее видео в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.
"Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах", – заявил Путин в разговоре с журналистами.
В комментариях на слова президента России отреагировали с негативом.
"Принцип у него один - остаться у власти со своей бандой из 90-х любыми путями… для окончательного ограбления и разорения страны", "Вы конституцию открывали? У нас выборы в стране и нет никакого трансфера. Путину дайте ее почитать тоже", – пишут пользователи.
«Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах»: Путин сформулировал принцип будущего трансфера власти pic.twitter.com/cjrPh8MhJ3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 13, 2019
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин удивил публику форума "Валдай" странным заявлением о смерти и боге.