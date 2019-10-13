В России подростки зверски избили школьницу: опубликовано видео

В российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео.

Соответствующие кадры опубликованы на Twitter странице "Четкий ТАСС".

На записи можно увидеть, как подростки оскорбляют и бьют лежащую на земле девочку по голове, прыгают на нее сверху. Жертва умоляет их прекратить, однако подростки продолжают избиение.

По данным Следственного комитета РФ, установлены все участники конфликта — им по 14-16 лет. Как сообщается, пострадавшая школьница состоит на учете по делам несовершеннолетних, у нее есть склонность к бродяжничеству — она несколько раз сбегала из дома.

Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемых опрашивают полицейские.

Внимание, видео - 18+.

- Ничего особенного, просто школота из Ижевска бьет свою одноклассницу. Листайте дальше, там в ленте новости про ужасы в Гейропе, Украине и Америке.



А наше днище уже, наверно, не спасти, просто будем теперь жить жизнью других стран. Видно такая судьбина! pic.twitter.com/FDrdLynT7p — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) October 12, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 августа в Запорожье возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку.