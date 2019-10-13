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В России подростки зверски избили школьницу: опубликовано видео

воскресенье, 13 октября 2019, 18:20
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В российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео.

Соответствующие кадры опубликованы на Twitter странице "Четкий ТАСС".

На записи можно увидеть, как подростки оскорбляют и бьют лежащую на земле девочку по голове, прыгают на нее сверху. Жертва умоляет их прекратить, однако подростки продолжают избиение.

По данным Следственного комитета РФ, установлены все участники конфликта — им по 14-16 лет. Как сообщается, пострадавшая школьница состоит на учете по делам несовершеннолетних, у нее есть склонность к бродяжничеству — она несколько раз сбегала из дома.

Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемых опрашивают полицейские.

Внимание, видео - 18+.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 августа в Запорожье возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку.

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