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Бабушки были в шоке: на российском ТВ произошел пикантный конфуз

вторник, 15 октября 2019, 09:05
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В российском городе Новомичуринск на местном телеканале зрители вместо одной из программ увидели порнографический фильм.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Инцидент произошел 14 октября. На одном из местных каналов должны были показывать программу "Место встречи" с федерального телеканала НТВ. Однако вместо этого был продемонстрирован фильм, как сообщается, некой канадской порностудии.

"У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел", – говорит местный житель.

По словам парня, фильм шел около часа. В это время он якобы звонил директору канала, но тот только посмеялся, мол, такого быть не может.

В комментарии журналистам гендиректор ООО "ТелеМаг" Александр Чупрынин объяснил вероятные причины инцидента.

"Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то… Просто НТВ и ТНТ в ближайшее время со спутников уходят, и проводились эксперименты по вопросу возможности приема сигнала с других спутников", – отметил Чупрынин.

Он также опроверг утверждения телезрителей о том, что фильм шел около часа: "Местные могут много говорить, но насколько я в курсе, порядка 10-15 минут был сбой".

В социальных сетях инцидент вызвал волну шуток.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский священник на телевидении заявил о том, что общался с Чарльзом Дарвином и убедил того отказаться от своей теории эволюции.

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