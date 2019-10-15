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"Выписали" из Москвы: сеть взбудоражило новое видео с кортежем Путина в Саудовской Аравии

вторник, 15 октября 2019, 14:38
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Кортеж президента России Владимира Путина в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты сопровождали машины с надписью "ДПС" кириллицей.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"До чего могут дойти знаки уважения: кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", – говорится в подписи к видео.

В комментариях на видео отреагировали с сарказмом.

"Так вот для чего у нас сократили гаишников?", "Машины походу вместе с ним прилетели", "Какое уважение? Стебутся над дедом", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию местный оркестр исполнил гимн России в весьма необычной манере.

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