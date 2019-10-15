"Выписали" из Москвы: сеть взбудоражило новое видео с кортежем Путина в Саудовской Аравии

Кортеж президента России Владимира Путина в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты сопровождали машины с надписью "ДПС" кириллицей.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"До чего могут дойти знаки уважения: кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", – говорится в подписи к видео.

В комментариях на видео отреагировали с сарказмом.

До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

"Так вот для чего у нас сократили гаишников?", "Машины походу вместе с ним прилетели", "Какое уважение? Стебутся над дедом", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию местный оркестр исполнил гимн России в весьма необычной манере.