Что-то пошло не так: сеть взбудоражило видео с Путиным в Саудовской Аравии

Во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию местный оркестр исполнил гимн России в весьма необычной манере.
Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице "Лентач".
Как можно услышать на записи, оркестр почему-то явно не справился с мелодией гимна России.
Стоит отметить, что Путин необычного исполнения либо не заметил, либо не подал виду.
"Дед прилетел в Саудовскую Аравию и местный оркестр решил сыграть гимн России. Вышло как-то так", – говорится в подписи к видео.
"Немного джаз-фанка еще никому не вредило", "Надеюсь мы уже объявили им войну?", "Просто в конце пытались сыграть "Боже царя храни", – пишут в комментариях пользователи.
Дед прилетел в Саудовскую Аравию и местный оркестр решил сыграть гимн России.— Лентач (@oldLentach) October 14, 2019
Вышло как-то так pic.twitter.com/lytTwYd02J
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто станет следующим главой Кремля.