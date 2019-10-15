RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 октября

23:44
Включили заднюю передачу: в ОПУ оправдались за Богдана
21:40
Что не так с акцией "Нет капитуляции": аналитик указал на источник "формулы Штайнмайера"
21:04
Рейтинг Зеленского падает? Социологи отметили неладное
19:57
Офис президента залепили наклейками против капитуляции: фото
19:29
У Зеленского резко высказались по "формуле Штайнмайера" для Донбасса
19:13
Не нужен русский мир: в Берлине вышли на акцию против договоренностей по Донбассу
18:11
Появились яркие фото и видео с марша против капитуляции в Киеве
16:55
В Кремле ответили на идею Зеленского с возвращением Крыма
16:55
Когда пройдут переговоры Зеленского и Путина: названа предварительная дата
16:31
Шоковая терапия: Зеленский выступил перед бойцами ООС с сильной речью, видео
16:26
Помощь Трампу из Украины: что стоит за информационными "сливами" нардепа Деркача
14:18
Ирина Федишин показала роскошную квартиру во Львове: колонны, золото и фортепиано на кухне
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что-то пошло не так: сеть взбудоражило видео с Путиным в Саудовской Аравии

вторник, 15 октября 2019, 07:30
переглянути новину українською

Во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию местный оркестр исполнил гимн России в весьма необычной манере.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице "Лентач".

Как можно услышать на записи, оркестр почему-то явно не справился с мелодией гимна России.

Стоит отметить, что Путин необычного исполнения либо не заметил, либо не подал виду.

"Дед прилетел в Саудовскую Аравию и местный оркестр решил сыграть гимн России. Вышло как-то так", – говорится в подписи к видео.

"Немного джаз-фанка еще никому не вредило", "Надеюсь мы уже объявили им войну?", "Просто в конце пытались сыграть "Боже царя храни", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, кто станет следующим главой Кремля.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: