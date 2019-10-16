RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

11:01
Доллар взлетит до 30 грн, но не скоро: в МВФ обновили прогноз по курсу валют в Украине
09:27
Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 16 октября
09:15
Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк сообщили об объединении

15 октября

17:02
В Альфа-Банке Украина сообщили о назначении нового генерального менеджера
14:59
​Советские методы: Загребельская прокомментировала проект госрегулирования маржи на сигареты
14:11
Что происходит с долларом в обменниках Киева: курс валют 15 октября, фото
13:45
Лондонский суд принял громкое решение по "ПриватБанку": первые подробности
12:17
Как изменились траты украинцев с 2010 года: появилась интересная инфографика
10:40
Тенденция сохраняется: в НБУ озвучили свежий курс валют

14 октября

18:52
В НБУ посчитали деньги на руках украинцев: интересная инфографика
11:10
Часть украинцев может потерять субсидии: у кого заберут скидку
09:59
Что происходит с долларом 14 октября: свежий курс валют
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России устроили жестокий самосуд над "извращенцем", который охотился на детей: фото и видео

среда, 16 октября 2019, 07:37
переглянути новину українською

В Архангельске (Российская Федерация) местные жители устроили жестокий самосуд над мужчиной, который якобы нападал с ножом на женщин и детей и трогал за интимные места девочек.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Мужчину привязали к столбу и избили, его спасли полицейские.

1 / 1
1 / 1
1 / 1

"У местных жителей разные версии, что именно он совершил. Одни говорят, что подходил к женщинам и маленьким девочкам и трогал за интимные места. Другие - что бегал за детьми с ножом. Третьи утверждают, что он еще и кошельки воровал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в полицию об инциденте сообщили очевидцы. Они заявили, что неизвестные ворвались в квартиру и поволокли "маньяка" за собой. Сейчас по данному факту проводится проверка

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина устроил жестокую расправу над насильником, напавшим на его жену.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: