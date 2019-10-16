В России устроили жестокий самосуд над "извращенцем", который охотился на детей: фото и видео

В Архангельске (Российская Федерация) местные жители устроили жестокий самосуд над мужчиной, который якобы нападал с ножом на женщин и детей и трогал за интимные места девочек.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Мужчину привязали к столбу и избили, его спасли полицейские.

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"У местных жителей разные версии, что именно он совершил. Одни говорят, что подходил к женщинам и маленьким девочкам и трогал за интимные места. Другие - что бегал за детьми с ножом. Третьи утверждают, что он еще и кошельки воровал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в полицию об инциденте сообщили очевидцы. Они заявили, что неизвестные ворвались в квартиру и поволокли "маньяка" за собой. Сейчас по данному факту проводится проверка

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина устроил жестокую расправу над насильником, напавшим на его жену.