В Харькове мужчина устроил жестокую расправу над насильником, напавшим на его жену

В Харькове мужчина напал с ножом на насильника своей жены и нанес ему несколько ударов в область паха, после чего сбежал, однако спустя некоторое время был задержан.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникаций Национальной полиции области.

Так, женщина позвонила ночью 13 октября в полицию и сообщила, что ее изнасиловали. Она рассказала, что была в кафе неподалеку от дома вместе с мужем и друзьями, а затем решила пойти домой одна. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж потерпевшей прибыл на место событий, схватил обидчика супруги и нанес ему ранения ножом в область паха.

Затем он увидел авто патрульных и скрылся, а насильника – 25-летнего мужчину, доставили в больницу. Спустя некоторое время мужа изнасилованной женщины удалось задержать.

Правоохранители открыли два уголовных производства – по ч.1 ст.152 УК Украины (изнасилование) и по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Насильнику грозит до 5 лет лишения свободы, а задержанному супругу-мстителю – до 8 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее жительница Киева отомстила своему супругу за избиение, нанеся ему ножевое ранение. Женщина задержана, ей грозит до восьми лет лишения свободы.