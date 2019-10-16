Вернулись в прошлое: сеть взбудоражило видео огромной очереди в России

В России в Свердловском районе Красноярска пенсионеры выстроились в огромную очередь, чтобы оформить бесплатную подписку на газету.

Об этом сообщает "ТВК Красноярск".

Утром 15 октября пенсионеры пришли оформлять бесплатную подписку на газету "Городские новости".

На видео видно, что очередь растянулась от дверей соцзащиты до конца сквера.

Очередь за бесплатной подпиской на газету, Красноярск, рф )) Скрепно?)) Такое дно можно увидеть только на рф, come back to ussr!) 15.10 pic.twitter.com/iqmxXMSKCA — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) October 15, 2019

"У нас в районе 142 тыс. населения, 36 тыс. – наши пенсионеры. Подписок на газету "Городские новости" около 3 тыс. экземпляров. Первые люди, по словам охраны, стали приходить в 5:10, в 7 утра мы вышли на работу и начали принимать их", - сообщила и.о. руководителя управления социальной защиты населения по Свердловского району Ольга Пасенко

По словам Ольги Пасенко, такая очередь была во всех районах Красноярска и так происходит каждые полгода.

"Мы сделали направляющих, чтобы люди не давили друг друга, успокаивали их, старались принять всех как можно быстрее. К 10:00 мы всех подписали", – рассказывает Ольга Пасенко.

Стоит заметить, что люди столпились не только у районных администраций, но также возле киосков, где можно выписать газету.

В сети активно комментируют видео.

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