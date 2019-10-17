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Путин попал на фото со злой героиней мультфильма про Чебурашку

четверг, 17 октября 2019, 18:15
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Во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова в Москве президента России Владимира Путина сфотографировали со старухой Шапокляк.

Неожиданный снимок Путина был опубликован соцсетях.

По сообщению российских СМИ, в четверг, 17 октября, президент РФ Владимир Путин посетил старейший российский творческий вуз, которому в этом году исполняется 100 лет. В частности, Путина встречали на факультете анимации и мультимедиа. Он побывал в мастерской по изготовлению кукол, где ему показали процесс создания кукольного мультфильма.

Судя по опубликованной фотографии, во время визита президент Путин познакомился с легендарным персонажем советских мультфильмов про Чебурашку — старухой Шапокляк.

Как сообщал "Апостроф", раньше визит президента Путина в Саудовскую Аравию вдохновил известного карикатуриста на яркую шутку.

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