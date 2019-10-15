Визит Путина в Саудовскую Аравию высмеяли меткой карикатурой

Исполнение гимна Российской Федерации во время визита президента Путина в Саудовскую Аравию вдохновила известного карикатуриста на яркую шутку.

Карикатуру Сергея Елкина на визит российского президента в Саудовскую Аравию опубликовало издание Deutsche Welle на своем Twitter.

"Саудиты подпевают, но при этом "слегка" фальшивят", - сказано в сопровождающей рисунок надписи.

Как известно, оркестр Саудовской Аравии попытался сыграть российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, но не попал в нужные ноты.

Судя по рисунку, автор карикатуры предположил, что на Ближнем Востоке Путин столкнулся не только с музыкальной фальшью.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдуле-Азизу Аль Сауду редкого вида сокола.