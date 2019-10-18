Все было залито кровью: в России фигуранты громкого дела устроили жуткую "акцию" в суде

Во время судебного заседания в Люблинском районном суде Москвы (Российская Федерация) вскрыли себе вены обвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков.

Об этом сообщили адвокаты обвиняемых.

Участники движения "Новое величие", которых обвиняют в создании экстремисткой организации, поранили себя после того, как судья отклонила ходатайство об изменении меры пресечения. Костыленков и Крюков находятся под стражей с марта 2018 года.

"Нервы сдали, свыше года они находятся под стражей. Все доказательства уже все исследовали, никакого состава преступления нет", — сказала журналистам одна из адвокатов Сетлана Сидоркина.

Руслан Костыленков порезал лезвием вены и шею, когда находился в клетке в зале суда.

"После того как суд отказал четверым в изменении меры пресечения, Костыленков крикнул "Мы будем свободными" и лезвием полоснул себя по рукам и шее. Клетка, лавка, пол - забрызганы кровью", - написал в своем Telegram-канале адвокат Максим Пашков.

Также стало известно, что во время судебного заседания вены вскрыл еще один обвиняемый — Вячеслав Крюков.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в суд приехали врачи.

По делу "Нового величия" обвиняются 10 молодых граждан России, которых задержали незадолго до президентских выборов 2018 года. Им инкриминируется создание экстремистского сообщества и участии в нем (части 1,2 статьи 282.1 УК). Руслана Костыленкова считают организатором.

Как сообщал "Апостроф", раньше российский суд оправдал местного священника и его жену, которые залечили до смерти тяжелобольную дочь.