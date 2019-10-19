RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:27
Людей накрыла 5-метровая волна: новые данные о жертвах и подробности прорыва дамбы в России
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:10
Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото
08:32
Годовщина ДТП на Сумской: названы последние данные про Зайцеву, Дронова и потерпевших
08:04
Убитый в Киеве иностранец оказался танцором и внуком известного музыканта: фото
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
06:30
Гороскоп на 19 октября: Стрельцам нельзя себя жалеть, а Близнецы не должны врать
06:20
Потеплеет до +24 градусов: синоптики дали сказочный прогноз на субботу
04:36
В Египте обнаружили древние саркофаги с цветными рисунками: фото уникальных находок
03:34
Ходячие мертвецы "русского мира": в сети показали фото памятника на оккупированном Донбассе
02:29
Стивену Кингу понравится: сети повеселили фото торжественного открытия "аллеи" в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России в охваченном огнем доме погибли 6 детей: фото и видео с места ЧП

суббота, 19 октября 2019, 10:39
переглянути новину українською

В ночь на субботу, 19 октября, в российском городе Ростов Великий произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме: в огне погибло 7 человек, в том числе 6 детей.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Эхо Москвы".

Пожар произошел в восьмиквартирном доме, второй этаж которого был деревянным. На месте работали сотрудники МЧС и других экстренных служб. Были обнаружены тела шести детей и одной девушки.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Издание 5-tv.ru публикует список погибших (составлен до обнаружения тела еще одного, шестого погибшего ребенка):

1. Полина Л., 2015 года рождения;

2. Сергей Л., 2017 года рождения;

3. Милана К., шесть лет;

4. Евгения К. один год;

5. Алина К., три года;

6. Анастасия К. 1996 года рождения.

На месте продолжают работать экстренные службы. Есть предположение, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.

2.jpg
1 / 1
3.jpg
1 / 1
5.jpg
1 / 1
4.jpg
1 / 1
6.jpg
1 / 1
7.png
1 / 1
1.jpg
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в Херсоне молодая пара погибла в результате жуткого пожара, который произошел в квартире пенсионерки этажом ниже.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: