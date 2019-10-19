В России в охваченном огнем доме погибли 6 детей: фото и видео с места ЧП

В ночь на субботу, 19 октября, в российском городе Ростов Великий произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме: в огне погибло 7 человек, в том числе 6 детей.
Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Эхо Москвы".
Пожар произошел в восьмиквартирном доме, второй этаж которого был деревянным. На месте работали сотрудники МЧС и других экстренных служб. Были обнаружены тела шести детей и одной девушки.
По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Издание 5-tv.ru публикует список погибших (составлен до обнаружения тела еще одного, шестого погибшего ребенка):
1. Полина Л., 2015 года рождения;
2. Сергей Л., 2017 года рождения;
3. Милана К., шесть лет;
4. Евгения К. один год;
5. Алина К., три года;
6. Анастасия К. 1996 года рождения.
На месте продолжают работать экстренные службы. Есть предположение, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.
Как ранее сообщал "Апостроф", в Херсоне молодая пара погибла в результате жуткого пожара, который произошел в квартире пенсионерки этажом ниже.