В России затопило общежития при прорыве дамбы: фото и данные о погибших

В ночь на субботу, 19 октября, в Красноярском крае России на реке Сейба была прорвана дамба высотой около четырех метров: вода затопила два общежития рабочих-вахтовиков.

Об этом сообщает Telegram канал Baza.

По предварительным данным, погибло 11 человек. Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Окончательное число жертв устанавливается.

Трагедия произошла в поселке Щетинково, в тайге, около 6:00 по местному времени. Дамбу размыло на золотодобывающей артели, после чего вода хлынула в поселок.

Точные причины, а также масштабы произошедшего пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября на Японию обрушилась мощная непогода в виде тайфуна и торнадо. Огромный торнадо, вызванный тайфуном под названием "Хагибис", разрушил несколько домов в префектуре Тиба. Число погибших от тайфуна составляет как минимум 79 человек.