В России грузовик на скорости влетел в детский сад: жуткий момент попал на видео

Грузовик с отказавшими тормозами въехал в здание детского сада "Елочка" в городе Ханты-Мансийске (Российская Федерация).

Момент столкновения был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

По предварительной информации местных правоохранителей, грузовик из-за отказа тормозов снес забор детского сада и врезался в его здание.

На кадрах видно, как большегруз сносит забор, крушит спортивную площадку и врезается в стену садика. Мамы с детьми успевают отбежать за считаные секунды до столкновения.





Как отмечается, никто из детей не пострадал.

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