Людей накрыла 5-метровая волна: новые данные о жертвах и подробности прорыва дамбы в России

В результате прорыва дамбы в Красноярском крае России 19 октября погибли 12 человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interessant.

Прорыв технологической дамбы на золотодобывающем руднике на реке Сейба в Красноярском крае, по предварительным данным произошел из-за большого количества воды. Причиной этого стали обильные осадки в регионе. В результате прорвало по цепочке сразу три дамбы на Сейбе - одну за другой.

По данным Telegram-канала Life shot, дамба нигде не была официально зарегистрирована. Предварительно, трагедия произошла в результате износа тела плотины. В зоне риска могло находиться до 80 человек

"Волна была высотой в четыре-пять метров. Летели глина, камни и грязь", - рассказали местные жители.

Вследствие прорыва дамбы оказались смыты как минимум два вагончика, в которых жили по меньшей мере 18 золотодобытчиков.

Уже известно о 12 погибших. По разным данным от 13 до 15 человек числятся пропавшими без вести. 14 работников рудника получили травмы. Их состояние оценивается как легкое и среднее.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября на Японию обрушилась мощная непогода в виде тайфуна и торнадо. Огромный торнадо, вызванный тайфуном под названием "Хагибис", разрушил несколько домов в префектуре Тиба. Число погибших от тайфуна составляет как минимум 79 человек.