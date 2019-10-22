В России боец Нацгвардии погиб во время сдачи экзамена: момент попал на видео

В городе Хабаровске (Российская Федерация) боец Россгвардии из Бурятии умер в результате полученной травмы во время соревнований, в которых он бился за престижный краповый берет.

Видео смертельного экзамена росгвардейца было опубликовано в сети.

Спаринг бойца в специальной аммуниции с так называемым "инструктором" был частью квалификационных испытаний, после которых присваивают краповый берет - головной убор высшей формы отличия.

Во время боя росгвардеец практически не отвечал на удары противника и с большим трудом удерживал равновесие. После первого падения, ему помогли подняться и продолжить поединок. Даже когда он окончательно повалился на землю, сослуживцы подбежали к нему с призывами вставать и драться.





Вероятно, к трагедии привели два фактора - истощение росгвардейца после предыдущих испытаний и сила ударов соперника.

В Росгвардии официально подтвердили гибель бойца во время соревнований в Хабаровске, которого срочно госпитализировали в состоянии комы, но врачам не удалось его спасти — росгвардеец умер, не приходя в сознание.

Как сообщал "Апостроф", раньше в России во время учений под Оренбургом с самолета сбросили военную технику, в результате чего пострадали пять военных.