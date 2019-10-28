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Умер знаменитый российский диссидент и писатель

понедельник, 28 октября 2019, 06:59
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Фото: Bukovsky Center

В воскресенье, 27 октября, в Великобритании на 77 году жизни умер советский и российский правозащитник, диссидент и писатель Владимир Буковский.

Об этом сообщает центр, названный его именем.

Буковский родился в 1942 году, 30 декабря в эвакуации в городе Белебей (Башкирская АССР) в семье писателя и журналиста. Учился в Москве. Услышав доклад Хрущева на ХХ съезде с критикой сталинизма, 14-летний подросток стал убежденным противником коммунистической идеологии. В 1959 за участие в издании рукописного журнала он был исключен из школы. Образование продолжил в вечерней школе.

В 1960 он вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и другими, становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Тогда же он был исключен с биолого-почвенного факультета и отчислен из Московского университета.

В мае 1963 он был впервые арестован за попытку размножить книгу ''Новый класс'' югославского диссидента Милована Джиласа. Признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. В начале декабря 1965 он принял активное участие в подготовке "митинга гласности" в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за это снова был задержан и госпитализирован.

В третий раз был арестован за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и их друзей в 1967 году на Пушкинской площади. За это он был приговорён к трём годам колонии. В январе 1970 вернулся в Москву, и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга. Тогда же впервые оказался в эфире "Радио Свобода", дав интервью каналу CBS.

5 января 1972 года Владимира Буковского был приговорен к 7 годам заключения и 5 ссылки — это был его последний тюремный срок. В декабре 1976 в результате международной кампании за его освобождение власти обменяли его на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

В Великобритании Буковский окончил Кембриджский университет по специальности “нейрофизиология”, писал, занимался правозащитной и политической деятельностью. Был одним из организаторов кампании по бойкоту Олимпийских игр в СССР в 1980 году. В 1983 вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию "Интернационал сопротивления", был избран её президентом. Занимался освобождением советских солдат, попавших в плен в Афганистане.

В апреле 1991 Владимир Буковский впервые после высылки посетил Москву. В ходе подготовки к выборам Президента РСФСР в 1991 году штаб Бориса Ельцина рассматривал Буковского в качестве возможного кандидата в вице-президенты. В 1992 по приглашению новых российских властей правозащитник принял участие в процессе по "делу КПСС" в Конституционном суде РФ в качестве официального эксперта.

В 2004 году Владимир Буковский стал соучредителем общественно-политического "Комитета 2008: Свободный выбор", в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза младший, Евгений Киселев и другие оппозиционные политические деятели России.

28 мая 2007 года Владимир Буковский был выдвинут кандидатом в президенты РФ от группы демократической оппозиции на выборах 2008 года. Центризбирком отклонил заявку Буковского, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории РФ последние 10 лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий.

В марте 2014 года консульский отдел российского посольства в Лондоне отказался выдать ему новый российский паспорт, заявив, что он не может подтвердить наличие у него российского гражданства.

В последние годы Буковский тяжело болел, но продолжал писать для СМИ и давать интервью.

"Я не пессимист и очень спокойно ко всему отношусь. Потому что знаю, что всё пройдет. Прошел Советский Союз, пройдет и путинская Россия", — писал он в день своего 75-летия.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 октября в России умер советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Леонов.

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