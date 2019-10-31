Путин отметился новой шуткой о бабушках и разозлил сеть: видео

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления относительно изменения российской системы медицинских закупок отметился шуткой на свою любимую тему – о бабушках.

Видеозапись с очередным проявлением юмора российского президента опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Таким образом глава Кремля отреагировал на предложение изменить систему закупок в медицине, косвенно указав, что предложение поддержано российской властью не будет и в очередной раз проявив безразличие к проблемам, которые беспокоят россиян.

"Бабушка приходит в юридическую консультацию: "а вот имею ли я право?" - "да, бабушка, имеешь" - "а могу или нет это сделать?" - "нет, бабка, не можешь": Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок", - рассказал журналист.

«Бабушка приходит в юридическую консультацию: «а вот имею ли я право?» - «да, бабушка, имеешь» - «а могу или нет это сделать?» - «нет, бабка, не можешь»: Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок pic.twitter.com/dPNyCHQEaK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г.

Следует отметить, что ранее Путин в схожем стиле отреагировал на вопрос относительно падения рубля, показав неуважение к трансгендерным людям: "Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить", - заявил тогда он.

В сети жесткой критикой отреагировали на юмор российского лидера.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии в Москве президента РФ Владимира Путина сфотографировали с "бабушкой"- старухой Шапокляк.