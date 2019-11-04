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Что-то дед слаб: в сети заметили неладное на видео с Путиным

понедельник, 04 ноября 2019, 18:29
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Президент России Владимир Путин обратил на себя внимание необычной хромотой во время возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в день народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Опубликованное в соцсетях видео вызвало множество комментариев, в которых пользователи рассуждают о пошатнувшемся здоровье российского президента.

Кроме Владимира Путина, в церемонии на Красной площади также принял участие патриарх Русской православной церкви Кирилл. Однако, даже на его фоне президент России на видео выглядел немощным стариком.

"При возложении Путиным цветов к памятнику Минина и Пожарского ярко выделяется и настораживает его хромота. Здоровье Президента вызывает много вопросов в последнее время", - заметили в российском Telegram-канале Кремлевский мамковед.

Тем временем опубликованное в сети видео вызвало бурное обсуждение.

"Что-то колени у деда вообще плохо гнутся", "Тяжело последняя ступенька далась. Ох тяжело", - пишут в комментариях.

Некоторые также предположили, что странная походка российского президента объясняется тем, что Владимир Путин, комплексуя из-за своего роста, пользуется так называемыми пынеходами, которые делают его выше.

Как раньше сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин в ходе выступления относительно изменения российской системы медицинских закупок отметился шуткой на свою любимую тему – о бабушках.

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