Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание

Задержанный в Одессе по подозрению в убийстве Дарьи Дробот 15-летний подросток дал признательные показания.

Об этом пишет "Таймер" со ссылкой на брифинг полиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех сообщил, что под давлением улик – обнаруженных на одежде подозреваемого следов крови и так далее, тот подтвердил, что во время прогулки с девочкой он предложил ей вступить с ним в интимную связь, и после ее отказа "озверел" и начал её бить по голове, а пинать, когда она упала. После избиения он попытался изнасиловать девочку, но не смог этого сделать.

Чиновник полиции отметил, что задержанный получал негативные характеристики в учебном заведении, где числился – в местном ПТУ, и ранее его задерживали за грабеж. Он уже получал условный срок решением суда.

"Злоумышленник пришёл весь в крови к своим друзьям, принёс телефон и предложил продать, сказав, что его нашёл", — рассказал Бех, уточнив, что вырученные деньги он предлагал потратить на наркотики.

Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос о дальнейшей мере пресечения по ст. 115 УК (умышленное убийство), предусматривающей наказание до пожизненного заключения.

Как сообщал "Апостроф", после убийства 14-летней Дарьи Дробот, тело которой нашли со следами насильственной смерти, чиновники в Одессе поделились новыми деталями о происшествии и распорядились разработать ряд мероприятий по пресечению подобных ситуаций.