Путин попал на карикатуру в образе вымершего животного

В сети была опубликована новая карикатура на президента России Владимира Путина и его фразу о "пещерных русофобах" в адрес противников распространения русского языка и националистов в ряде государств.

Карикатуру автора Сергея Елкина опубликовало в Twitter "Радио свобода".

"Елкин не остался в стороне от темы великого и могучего", - подписана иллюстрация.

На картинке изображен президент России Владимир Путин в образе динозавра с балалайкой, на которого нападают древние люди, которые живут в пещере. Динозавр явно испуган, при этом следует отметить, что он сам пришел к жилью "русофобов".

сети комментаторы дополнили карикатуру новыми идеями, связанными с деятельностью россиян во всем мире.

Как сообщал "Апостроф", ранее посещение президентом РФ Владимиром Путиным памятника Евгения Примакова в Москве в окружении охранников и с огромным пуленепробиваемым стеклом стало поводом для карикатуры.