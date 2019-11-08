RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

17:06
Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете
16:59
Еду покупать билеты: Украина подписала безвиз с одной из самых больших стран Азии
16:14
Новинский призвал правительство заняться освобождением украинских пленных моряков в Ливии
15:57
Все боятся: в США возникла серьезная проблема с поиском преемника Волкера
15:42
Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса
14:55
Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги
14:50
Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот
14:42
Кто виноват в войне на Донбассе: советники Зеленского влипли в неприятную историю
14:32
Оззи Осборн выпустил трек из нового альбома - это его первая песня за 9 с лишним лет
14:23
Советник премьера Голик рассказал, когда в Запорожье достроят "брошенный" мост
14:08
Названы зарплаты Зеленского и Богдана за октябрь
14:00
Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США: вот, что хочет изменить рэпер
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин попал на карикатуру в образе вымершего животного

пятница, 08 ноября 2019, 15:50
переглянути новину українською

В сети была опубликована новая карикатура на президента России Владимира Путина и его фразу о "пещерных русофобах" в адрес противников распространения русского языка и националистов в ряде государств.

Карикатуру автора Сергея Елкина опубликовало в Twitter "Радио свобода".

"Елкин не остался в стороне от темы великого и могучего", - подписана иллюстрация.

На картинке изображен президент России Владимир Путин в образе динозавра с балалайкой, на которого нападают древние люди, которые живут в пещере. Динозавр явно испуган, при этом следует отметить, что он сам пришел к жилью "русофобов".

сети комментаторы дополнили карикатуру новыми идеями, связанными с деятельностью россиян во всем мире.

Как сообщал "Апостроф", ранее посещение президентом РФ Владимиром Путиным памятника Евгения Примакова в Москве в окружении охранников и с огромным пуленепробиваемым стеклом стало поводом для карикатуры.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: