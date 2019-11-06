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Под "колпаком": новый конфуз Путина высмеяли меткой карикатурой

среда, 06 ноября 2019, 09:59
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Посещение президентом России Владимиром Путиным открытия памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова в Москве в окружении огромного количества охранников и с пуленепробиваемым стеклом стало поводом для едкой карикатуры.

Картинку нарисовал художник Андрей Петренко и разместил на своей странице в Twitter.

"Под кремлевским колпаком", - подписал свою карикатуру автор.

Напомним, что во время посещения торжества российский президент Путин находился за огромным пуленепробиваемым стеклом, высотой около четырех метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи соцсетей заметили, что Владимир Путин захромал во время мероприятий на Красной площади в день народного единства в России. Опубликованное в соцсетях видео вызвало множество комментариев, в которых пользователи рассуждают о пошатнувшемся здоровье российского президента.

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