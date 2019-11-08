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В России неуловимый серийный убийца наводит ужас на пенсионерок: опубликованы фото и видео

пятница, 08 ноября 2019, 00:22
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В российском Поволжье за поимку серийного убийцы, жертвами которого стали 32 пожилые женщины, объявлено вознаграждение в три миллиона рублей.

Об этом сообщается в материале издания "Лента.ру".

Журналисты отмечают, что с 2011 по 2012 год он приходил в дома к женщинам от 75 до 90 лет на Поволжье и Урале под видом соцработника или коммунальщика, затем убивал их и рассыпал по полу чистящее средства, чтобы собаки не взяли его след. Он однажды попал на камеру в подъезде и теперь полицейские знают, как он выглядит, но при этом не могут найти ни его следов, ни даже установить личность. Отмечается, что он крайне редко забирает из домов жертв деньги или ценные вещи.

Отдельные следователи указывают, что орудовал он также в Татарстане, Башкирии, Удмуртии и еще ряде регионов РФ. По мнению СК РФ, в 2012 году убийства внезапно прекратились.

"Можно с уверенность говорить, что убийца больше нигде в России не засветился. Во-первых, его профиль ДНК одним из первых был внесен в банк данных, во-вторых, контроль по Modus operandi, в том числе и автоматический, не выявил совпадений. Несовпадение генетического профиля может быть объяснено либо смертью маньяка, либо тем, что он был осужден еще в тот период, пока у арестованных в обязательном порядке не брали образцы ДНК", - заметил сотрудник СК.

Как сообщал "Апостроф", в городе Нижний Новгород в России молодые люди изнасиловали, убили и сожгли вместе с квартирой 20-летнюю беременную девушку.

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