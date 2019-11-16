Военный беспилотник в России рухнул рядом с жилыми домами: фото

В субботу, 16 ноября, российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион" потерпел крушение в Рязанской области и упал в районе жилого массива.

Об этом сообщает Telegram-канал 360.tv.ru.

Инцидент произошел в поселке Листвянка. По предварительным данным, разрушений и жертв на земле нет.

Беспилотник разбился во время испытательного полета. По словам очевидцев, беспилотный аппарат упал на землю примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома, снеся при этом половину растущей сосны.

Предварительной версией падения беспилотника является отказ техники. По другой версии, причиной падения беспилотника стал сильный боковой порыв ветра. В дальнейшем установлением причины падения беспилотника займется специальная комиссия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине показали беспилотник "Демон", который помимо своей разведывательной функции может наносить удары по вражеским позициям.