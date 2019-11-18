Путин попал на карикатуру с бутылкой из-за отношения россиян: в сети волна смеха

Потерю симпатий у россиян президента Российской Федерации Владимира Путина изобразил известный художник Сергей Елкин.

Новая карикатура опубликована на странице Deutsche Welle в соцсети Facebook.

На карикатуре глава Кремля удрученно сидит за барной стойкой возле опустевшей бутылки с "народной любовью".

"Сегодня с симпатией к Владимиру Путину относится только 24% россиян. Не бесконечна народная любовь?" - задается вопросом автор карикатуры Сергей Елкин.

Рисунок вызвал волну комментариев в соцсети.

"24% это ликер", "Наивные... Не нужна ему никакая любовь. Власть давно захвачена накрепко. Нах*р вы ему все сдались с любовью..." - пишут пользователи в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети была опубликована новая карикатура на президента России Владимира Путина и его фразу о "пещерных русофобах" в адрес противников распространения русского языка и националистов в ряде государств.