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В России мужчина устроил смертельную резню, много пострадавших: фото и видео

вторник, 22 октября 2019, 11:27
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22 октября на окраине российской столице в Новой Москве вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и порезал еще четверых.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел утром. Мужчина пришел в дом к своим знакомым, чтобы попросить у них денег в долг.

Когда ему отказали, он достал нож и начал резать всех, кто присутствовал в доме. Двоих человек он зарезал насмерть, еще четверо с ножевыми ранениями доставлены в больницы.

По данным правоохранительных органов, нападавшим оказался 26-летний Сергей Сазонов. Его уже задержали.

По предварительной информации, сам нападавший также получил травму, он госпитализирован.

Напомним, что в пятницу, 11 октября, 70-летний пенсионер в Черновцах напал с ножом на двоих человек и убил одного из них.

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