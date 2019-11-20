В России школьники устроили дикий налет на офис со стрельбой: опубликовано видео

В Санкт-Петербурге школьники в масках и с пистолетом напали на офис микрокредитной организации.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Восьмиклассники стреляли по стеклянному окну, угрожали сотрудникам, требовали денег.

"Утром 22 марта этого года старшеклассники встретились на территории Московского района. Один из них передал остальным пистолет и маски для лица. Далее, действуя согласно заранее отведенным ролям, второй обвиняемый вошел в помещение организации, чтобы отвлечь внимание работников. Затем третий подросток достал пистолет и не менее двух раз выстрелил в стеклянную перегородку, потребовав отдать ему деньги. После того, как работник коммерческой структуры передал малолетнему разбойнику конверт, в котором находились 2 900 рублей, преступники скрылись с места происшествия", - сказано в сообщении.

Налётчиков судят сразу по нескольким статьям, а именно: за разбой, незаконный оборот оружия и боеприпасов и умышленное повреждение чужого имущество. Вскоре они предстанут перед судом.

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