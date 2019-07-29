В Киеве устроили дерзкий налет со стрельбой на ювелирку: момент попал на видео

В воскресенье, 28 июля, в Киеве мужчина совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Gold.ua.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, злоумышленник в маске и с охотничьим ружьем зашел в ювелирку по адресу улица Антоновича, 38а с целью ограбления. Мужчина попытался выстрелить в охранника, однако тот отвел ствол в момент выстрела. Сразу после этого прозвучал выстрел.

К счастью, злоумышленник попал в витрину, установленную внутри магазина, а не в охранника.

После выстрела грабитель попытался перезарядить ружье, однако патрон выскочил у него из рук. Видимо осознав, что попытка ограбления провалена, мужчина выбежал из ювелирки и скрылся в неизвестном направлении.

Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook выложил видео, на котором запечатлен момент налета.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом ограбили ювелирку на несколько миллионов.