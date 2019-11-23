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Что-то недокрутили в двойнике: в сети заметили странную деталь на фото Путина

суббота, 23 ноября 2019, 01:26
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На свежих фото президента РФ Владимира Путина, сделанных в московском метро, обратили внимание на странности с ногами у российского лидера.

Снимками поделился в на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий .

"Путина сегодня водили на открытии новых надземных веток в московском метрополитене. Кажется, кремлевские техники сегодня были на прочь бухие: чучело как-то не так смонтировали - то ли с двумя левыми ногами, то ли с двумя правыми сапогами, или просто ноги недокрутили на место", - иронизирует публицист.

Как сообщал "Апостроф", а августе пользователи интернет заметили разницу во внешности Путина на фотографиях, сделанных с интервалом в одну неделю.

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