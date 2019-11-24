Конкурс на самые красивые ноги: в сети заметили неладное в фото с Путиным

Президент России Владимир Путин снова приковал к себе пристальные взгляды из-за фотографии, на которой он выглядит довольно странно.

Ее опубликовали в Twitter-аккаунте Максим "Мирович".

На снимке можно увидеть Путина, стоящего в окружении премьер-министра Дмитрия Медведева и еще нескольких чиновников. Глядя на фото, как отметили в комментариях, действительно создается иллюзия, будто, с одной стороны, российский лидер стоит на ногах, но с другой, будто стоит на коленях на рядом оставленном стуле.

"Это ноги Единой России!", "Единая Россия провела конкурс на самые красивые ноги. Единодушно лучшей парой ног была признана левая Путина и правая Медведева", "Что у них с брюками? Задом наперед надели???" – прокомментировали снимок в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали фотографию президента РФ Владимира Путина, который стоит в окружении спецназа.