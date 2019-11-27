Новый класс оружия: появилось фото смертоносной разработки России

В России представили новую ракету класса "воздух-воздух", созданную на базе Р-77 "Гадюка" конструкторского бюро "Вымпел".

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "The Drive", презентация оружия состоялась 18 ноября в Москве на объекте им. "Торопова".

Известно, что новая ракета на треть короче предыдущих модификаций, что позволяет загружать ее в небольшие отсеки под крыльями современного боевого самолета Су-57.

"Этот фактор кажется идеально подходящим для удовлетворения пространственных ограничений", - сказано в сообщении.

Никаких официальных заявлений об адаптированной под истребитель ракете Россия не делала. Предполагается, что ракета может иметь самонаводящийся радиолокационный поиск или инфракрасное наведение.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре российские оккупанты в Крыму случайно запустили ракету класса "воздух-воздух" прямо в ангар.