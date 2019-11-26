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Случайно запустили ракету: стало известно об опасном ЧП в оккупированном Крыму

вторник, 26 ноября 2019, 11:43
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Так называемый "суд" в оккупированном Крыму вынес приговор двум российским военнослужащим, которые в 2017 году в Саках случайно запустили в ангаре авиационную ракету.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Коммерсантъ".

По иску Министерства обороны РФ обвиняемым Николаю Звереву и Алексею Чебанову придется заплатить 31 миллион рублей. Военные были признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Алексею Чебанову гарнизонный суд назначил ограничение по военной службе на один год и три месяца, во время которого он не может быть повышен в должности и воинском звании, с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10%.

Следствие установило, что 1 октября 2017 года техники авиачасти нарушили регламент работ и не проверили исправность чековых механизмов ракеты Х-29ТД. В результате при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов, и авиационная ракета класса "воздух-поверхность", имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (из них 100 кг приходится на взрывчатку), отправилась в полет. Взрыва не произошло.

Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути различную аппаратуру и еще одну Х-29ТД.

Стоимость каждой из ракет, которую пришлось списать, эксперты определили в 18 млн 459 тыс. рублей, система "Ока" и другое уничтоженное оборудование были оценены еще в 9,5 млн руб. Таким образом, к осужденным военнослужащим по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46 млн 571 тыс. 266 руб.

Доводы истца, изложенные в исковом заявлении, об уничтожении комплекса "Ока" для подготовки авиационных управляемых средств поражения и взыскании его полной стоимости с ответчиков в размере 6,1 млн руб. суд признал несостоятельными, поскольку, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы, аппаратура оказалось работоспособной — у нее только помяло корпус. Ремонт устройства в итоге обошелся в 912,7 тыс. руб. Другая аппаратура, оцененная в 3,4 млн руб., как выяснилось в суде, эксплуатировалась более 20 лет и ее остаточная стоимость составляла 2,7 млн руб.

Таким образом, военный суд сократил ущерб до 40,6 млн руб., из которых большая часть пришлась на ракеты. Отметив смягчающие вину ответчиков обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, суд снизил взыскание со Зверева до 15 млн руб., а с Чебанова - до 16 млн руб. Кроме того, они должны выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. руб. пошлины.

Издание отмечает, что таких денег у военных нет, и расплачиваться по исковым требованиям они будут многие десятилетия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму загорелся военный грузовик с боеприпасами. Из-за инцидента перекрыли автодорогу Евпатория – Севастополь.

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