Годовщина нападения СССР на Финляндию: фото и история снайпера, убившего 700 советских солдат

В субботу, 30 ноября, годовщина нападения СРСР на Финляндию. В сети вспомнили снайпера, который защищал родную землю, и убил более 700 советских солдат.

Об этом сообщает СОБАКА УКРОП в Twitter.

"Как бы то ни было,но он защищал свою землю. Финский снайпер Симо Хяюхя по прозвищу "Белая смерть" убил 705 советских солдат. На его ликвидацию бросили сотни бойцов и снайперов,которые не вернулись. Прожил он до 96 лет", - говорится в сообщении.

Симо Хайха - финский снайпер. Считается лучшим снайпером Второй мировой войны. По мнению некоторых, лучший снайпер в мире. Во время советско-финской войны 1939-1940 годов наносил тяжелые потери Советской армии, за что получил прозвище "Белая смерть". Является национальным героем страны. После войны Хайха занимался охотой и разводил собак. Остаток жизни провел в маленьком селе Руоколахти у российской границы. Умер 1 апреля 2002.

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Отметим, что Советско-финская война продолжалась с 30 ноября 1939 до 13 марта 1940 (104 суток и 4:00). После отказа финского правительства от советских предложений об изменении границ в Карелии и передачи военно-морской базы Ханко, 28 ноября 1939 СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией. 30 ноября четыре армии СССР численностью 540 000 человек напали на соседнее государство. Это стало причиной признания Лигой Наций Советского Союза агрессором и исключения его из своего состава. Война завершилась подписанием Московского мирного договора, зафиксировал отторжения от Финляндии значительной части ее территории.

Напомним, что в Киеве ровно семь лет назад 30 ноября сотни сотрудников спецподразделения "Беркут" начали кровавый разгон митингующих на Майдане. Ими стали студенты, журналисты и просто мирные граждане.