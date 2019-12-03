В России неадекват с ножом набросился на сотрудника полиции: видео

В подмосковном городе Мытищи (Российская Федерация) неизвестный мужчина ударил ножом в шею полицейского, который сделал ему замечание за переход проезжей части улицы в неположенном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился на улице Благовещенской и попал на видео камер наблюдения. Прохожий, который гулял с собакой, перешел дорогу в неположенном месте и услышал замечание от инспектора ГИБДД, который исполнял свои обязанности. В ответ он вытащил нож и ударил полицейского в шею.





К счастью, рана оказалась неглубокой. 33-летнему сотруднику ГИБДД Андрею Кулыгину была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.





Неадекватного гражданина задержали на месте преступления.

Как сообщал "Апостроф", отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской областной клинической больницы в городе Псков (Российская Федерация).