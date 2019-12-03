RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

15:52
Новый выпуск Cosmopolitan впервые за 35 лет выйдет с мужчиной на обложке: кто отличился
15:50
Под Киевом жестоко убили бизнесмена из Грузии: первые подробности и фото
15:46
Вот почему в ВСУ проблемы с кадрами: в сети появилось интересное видео
15:45
На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР, позировавшего с флагом России: фото
15:42
"Вартові держави": украинские патриоты создали объединение для борьбы с олигархами
15:33
Брат Пабло Эскобара объявил войну Apple и выпустил гибкий смартфон, вот только это уже делали китайцы
15:18
Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов, фото
14:59
Зима в разгаре: в сети делятся яркими фото заснеженных улиц в Украине
14:54
Получили ожоги глаз: под Киевом произошло серьезное ЧП в школе, фото
14:53
В Запорожье жестко наказали вора, грабившего бабушек: видео
14:31
СБУ приняла важное решение по судьбе Цемаха: подробности
14:27
Наблюдатели ОБСЕ попали в серьезное ДТП на Донбассе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России неадекват с ножом набросился на сотрудника полиции: видео

вторник, 03 декабря 2019, 14:47
переглянути новину українською

В подмосковном городе Мытищи (Российская Федерация) неизвестный мужчина ударил ножом в шею полицейского, который сделал ему замечание за переход проезжей части улицы в неположенном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент случился на улице Благовещенской и попал на видео камер наблюдения. Прохожий, который гулял с собакой, перешел дорогу в неположенном месте и услышал замечание от инспектора ГИБДД, который исполнял свои обязанности. В ответ он вытащил нож и ударил полицейского в шею.


К счастью, рана оказалась неглубокой. 33-летнему сотруднику ГИБДД Андрею Кулыгину была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.


Неадекватного гражданина задержали на месте преступления.

Как сообщал "Апостроф", отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской областной клинической больницы в городе Псков (Российская Федерация).

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: