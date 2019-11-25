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Мстил за дочь: в России мужчина устроил кровавую резню в больнице

понедельник, 25 ноября 2019, 18:07
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Отец умершего во время лечения ребенка напал с ножом на врача детской областной клинической больницы в городе Псков (Российская Федерация).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Псковской области.

В понедельник, 25 ноября, мужчина с холодным оружием в руках пришел в местный центр медпрофилактики, поднялся на 4 этаж здания и ударил ножом врача-гематолога Ирину Гайдук. В состоянии средней тяжести потерпевшую госпитализировали. Скрывшегося с мета преступления мужчину вскоре задержала полиция.

По предварительной информации, причиной агрессии стала смерть дочери напавшего, которая умерла в больнице во время лечения лейкоза. После смерти ребенка была проведена проверка, но она не обнаружила врачебной ошибки. Родители умершей девочки считают иначе. По мнению отца, медики неправильно лечили ребёнка.

Как сообщал "Апостроф", раньше в детском саду в российском городе Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) вооруженный ножом мужчина убил шестилетнего мальчика.

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