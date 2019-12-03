​В России при взрыве обрушилась стена жилого дома: в сети появились страшные фото

В результате взрыва газа в жилом доме города Белгорода (Российская Федерация) полностью обрушилась стена здания, пострадали четыре человека.

Очевидцы публикуют в сети жуткие фотографии с места происшествия.

Взрыв произошел во вторник, 3 декабря, в поселке Яковлево, который входит в черту города.

Как сообщают российские СМИ, на место происшествия выехали все экстренные службы, работают спасатели. По предварительным данным, вследствие обрушения пострадали четыре человека.

Судя по фото очевидцев, взрыв полностью уничтожил одну из внешних стен здания.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 3 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) произошел мощный пожар в промышленной зоне. Загорелся ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров.