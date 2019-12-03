В России внезапно рухнул мост прямо на проезжающие авто: жуткий момент попал на видео

Во время проезда колоны грузовиков в городе Оренбурге (Российская Федерация) обрушился мост, пострадали два водителя.

Видео чрезвычайного происшествия появилось в сети.

ЧП случилось в понедельник, 2 декабря, около 19.40 по местному времени. По мосту, который находился в состоянии ремонта, проехала колона грузовиков, среди которых - "Мерседес", загруженный щебнем. Сооружение не выдержало создавшейся нагрузки, которая превысила 50 тонн при разрешенных 30 тонн.

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В момент обрушения под мостом проезжала фура и легковой автомобиль "Лада Приора". В результате происшествия пострадали два водителя, которых госпитализировали. У одного из них - рваная рана лица и сотрясение головного мозга. Второй водитель отделался ушибами.





Завалы от рухнувшего моста обещают разобрать в течение суток. Плановые ремонтные работы начались здесь в ноябре и по плану должны были закончится в середине следующего года.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае (РФ) при падении рейсового автобуса Сретенск-Чита с моста в реку Куэнгу погибло 19 человек.