RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

14:27
Наблюдатели ОБСЕ попали в серьезное ДТП на Донбассе: фото
14:25
Громкое заявление Макрона о "смерти" НАТО высмеяли меткой карикатурой
14:19
Из-за мультфильма "Холодное сердце 2" Disney обвинили в монополизме: детали скандала
14:07
Дальше в президенты? Стало известно об интересном повороте в судьбе "двойника" Зеленского
14:06
В России автобус с украинцами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото
14:06
В Киеве простились с бойцом "Альфы", трагически погибшим на Донбассе: фото
14:04
Под Днепром прогремел мощный взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото
14:00
Разбудили дочь и соседей: чиновница НБУ рассказала о ночной провокации под ее домом
13:50
Как прошла церемония Fashion Awards-2019 и почему теперь все говорят о беременности Рианны: фото
13:36
"Технологии" будущего: сеть повеселило забавное видео работы коммунальщиков в Украине
13:32
Тина Кароль показалась в одном боди: фото уже разбирают на заставки телефонов
13:29
У жены известного украинского юмориста нашли бизнес в Крыму: всплыли резонансные детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России внезапно рухнул мост прямо на проезжающие авто: жуткий момент попал на видео

вторник, 03 декабря 2019, 13:34
переглянути новину українською
Фото: Оренбург Медиа

Во время проезда колоны грузовиков в городе Оренбурге (Российская Федерация) обрушился мост, пострадали два водителя.

Видео чрезвычайного происшествия появилось в сети.

ЧП случилось в понедельник, 2 декабря, около 19.40 по местному времени. По мосту, который находился в состоянии ремонта, проехала колона грузовиков, среди которых - "Мерседес", загруженный щебнем. Сооружение не выдержало создавшейся нагрузки, которая превысила 50 тонн при разрешенных 30 тонн.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В момент обрушения под мостом проезжала фура и легковой автомобиль "Лада Приора". В результате происшествия пострадали два водителя, которых госпитализировали. У одного из них - рваная рана лица и сотрясение головного мозга. Второй водитель отделался ушибами.


Завалы от рухнувшего моста обещают разобрать в течение суток. Плановые ремонтные работы начались здесь в ноябре и по плану должны были закончится в середине следующего года.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае (РФ) при падении рейсового автобуса Сретенск-Чита с моста в реку Куэнгу погибло 19 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: