Хлопок - и темнота: пострадавший в жутком ДТП в России раскрыл детали трагедии, видео

1 декабря в Забайкальском крае (РФ) при падении рейсового автобуса Сретенск-Чита с моста в реку Куэнгу погибло 19 человек. Один из выживших в чудовищной аварии рассказал о том, что происходило в первые минуты после падения.

По словам Александра Чернявского, он вместе с беременной женой ехал к родителям. В аварии он получил перелом руки, а жена повредила позвоночник.

"Все было быстро… доли секунды. Хлопок - и темнота. Люди кричали "Помогите!" А чем им поможешь?" - говорит он.

Даже со сломанной рукой мужчина участвовал в спасательной операции: сперва он вытащил жену, потом стал помогать другим пострадавшим.

В ужасной аварии травмы получил 21 человек, шестерых тяжело раненных эвакуировали вертолеты санавиации, ещё двое пока нетранспортабельны.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская актриса Марина Поплавская погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.