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Известный олигарх внезапно попросил политубежища в Украине: что происходит

среда, 11 декабря 2019, 14:37
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Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, покинувший страну после смены власти, подал ходатайство о предоставлении политического убежища в США и в Украине.

Об этом сообщил в эфире молдавского телеканала TV8 лидер пророссийской "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Они объяснили мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", – отметил Усатый.

Как известно, 14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство, которое возглавлял Павел Филип (ставленник молдавского олигарха Плахотнюка), ушло в отставку. На следующий день Плахотнюк покинул страну, пообещав вскоре вернуться и бороться в оппозиции, чтобы "вернуть стране стабильность".

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что возвращения тех представителей власти, которые попытаются сбежать, будут добиваться путем экстрадиции. По данным СМИ, Плахотнюк может находиться в Великобритании или в США.

Подробнее о политической ситуации в Молдове читайте в материале "Апострофа": Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

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