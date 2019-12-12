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Воруют даже елки: сеть взорвали видео "подготовки" к Новому году в России

четверг, 12 декабря 2019, 02:05
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В двух российских городах накануне новогодних праздников были совершены необычные преступления: с территории детского садика украли елку, а с праздничного дерева, украшавшего центральную площадь, стянули игрушки.

Видео с новогодними ворами попало в сеть.

В городе Екатеринбурге наряженную новогоднюю ёлку украли с территории детского сада. Праздничное дерево было еще прошлогодним, но в детском учреждении его решили не выбрасывать, а нарядить игрушками и вынести во двор. Ночью елка стала трофеем неизвестного вора, который попал на видео камер наблюдения.


А в городе Семилуки Воронежской области с новогодней елки, установленной на площади Ленина, похитили праздничные игрушки.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как группа людей, предположительно, пенсионеров, снимает с праздничной конструкции огромные пластмассовые шары и складывает их в пакет. Даже после того, как злоумышленники заметили, что их снимают, они не прекратили обворовывать елку.


В сети по поводу новогодних краж недоумевают. "Никогда представитель великого народа не пройдет равнодушно мимо прекрасного, не зацепившись духовной скрепой", - иронически пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее робот "Федор" российского производства, которого отправили на Международную космическую станцию (МКС), опозорился из-за наглой кражи чужого фото.

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