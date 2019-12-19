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Готовятся громкие заявления: Путин проводит большую пресс-конференцию, онлайн трансляция

четверг, 19 декабря 2019, 11:05
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В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию.

Журналистов глава РФ собрал в 15 раз. На данный момент на пресс-конференцию Путина аккредитовано 1895 человек, это почти на 200 больше, чем в прошлом году.

Большинство приехали из регионов страны. Большая пресс-конференция пройдет в Центре Международной торговли. Там уже начинают собираться журналисты.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в 2018 году в ходе "прямой линии" Путин отличился заявлением о миссии на Венеру. По данным организаторов, в 2018 году перед пресс-конференцией было принято около 2 миллионов вопросов от россиян. "Прямая линия" тогда длилась 4 часа 20 минут. Рекордным был 2013-й – тогда хозяин Кремля был в эфире 4 часа 47 минут.

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