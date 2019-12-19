Пропаганда Кремля нашла русофобию в новом мультфильме про Супермена: видео и забавные цитаты

Пропагандисты телеканала "Россия 24" считают, что мультфильм "Супермен: Красный сын", премьера которого назначена на начало 2020 года, наносит удар по идеологии социализма и пробуждает русофобию.

Будущей премьере мультфильма был посвящен пятиминутный сюжет, в котором приняли участие различные российские эксперты.

В начале сюжета ведущий "России 24" раскритиковал созданный мультипликаторами образ Супермена, преданного коммунистическим идеалам. "Само понятие коммуниста, пусть тот даже с серпом и молотом на груди, у автора деформированное", - заметил он.





И хотя действие мультфильма разворачивается в альтернативной реальности в СССР, но опрошенные эксперты разглядели в нём русофобию.

"Этот супергерой перелетит в страны Балтии, не исключено, и будет там поднимать русофобскую политику",- считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.

Свое мнение высказал и представитель коммунистической партии РФ, заведующий ЦК по молодежи Ярослав Листов. "Эта версия Супермена — не пример для подражания, а человек, которого нужно бояться. Он должен пугать, а не восхищать", - подчеркнул российский политик.

Ведущие подытожили, что авторы мультфильма явно наносят удар по идеологии социализма и России в целом и предположили, что экранизация комикса была неслучайной именно сейчас.

"Как бы ни очерняли наш менталитет, факт налицо: если бы Россия не была так интересна, то "Красного сына" и в помине бы не было", - заметил репортёр программы "Вести".

Как сообщал "Апостроф", раньше российский актер Евгений Гришковец жестко раскритиковал российскую пропагандистскую систему.