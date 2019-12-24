НАТО не позволит: Лукашенко сделал неожиданное заявление об "объединении" с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны будут втянуты в войну.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чём-то они правы", – подчеркнул Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что единой валюты и наднациональных органов управления у России с Беларусью не будет. В то же время, он также сообщил, что вопрос "объединения Беларуси и РФ" должны решать народы двух стран. Выборов общего президента Лукашенко, по его словам, "не боится".

Как сообщал "Апостроф", ранее возможное возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.